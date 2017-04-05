2017 04 05 14:02:41

На Полтавщині виявили незаконне перевезення близько ста кілограмів свіжовиловленої риби

У Глобинському районі, під час проведення комплексної операції «Нерест», працівники Глобинського відділу поліції виявили факт незаконного перевезення близько ста кілограмів риби.

Так, поблизу села Пронозівка Глобинського району, поліцейські сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль під керуванням 41-річного мешканця міста Кременчук. У багажнику автомобіля чоловік перевозив близько ста кілограмів свіжовиловленої риби без відповідних документів.

На водія інспектором рибоохорони складено адміністративний протокол за порушення частини 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або рослинного світу). Санкція зазначеної статті передбачає накладення штрафу від трьох до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного світу чи без такої.