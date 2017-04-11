На Полтавщині вилучено з незаконного обігу контрафактну підакцизну продукцію на суму понад 2 млн грн

Прокуратурою Полтавщини постійно приділяється увага розслідуванню злочинів щодо ухилення від сплати податків та незаконного обігу підакцизних товарів.

“У І кварталі 2017 року процесуальні керівники прокуратури області затвердили та направили до судів 9 кримінальних проваджень вказаної категорії, у тому числі стосовно організованої злочинної групи, що займалась створенням фіктивних підприємств для подальшого сприяння в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки та «конвертації» коштів”, – розповів начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури області Сергій Остапенко.



Під час розслідування зазначених кримінальних проваджень із метою відшкодування завданих державі збитків прокурори заявили цивільні позови та наклали арешт на майно і рахунки підприємств на загальну суму 11 млн грн.

Із незаконного обігу вилучено контрафактної підакцизної продукції (незаконно виготовлених тютюнових та алкогольних виробів) на суму понад 2 млн грн, повідомили у прокуратурі.