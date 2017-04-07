2017 04 07 13:18:04

На Полтавщині встановили осіб, які викрали дорожні знаки (ФОТО)

6-го квітня до Полтавського районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на відрізку дороги від Полтави до села Надержинщина невідома особа скоїла крадіжку 17-ти дорожніх знаків.

Виїздом на місце події та проведеною перевіркою було встановлено, що до крадіжки причетні двоє мешканців Карлівського району віком 27 та 20 років. Обидва ніде не працюють, раніше не судимі.

Працівниками поліції вилучені викрадені дорожні знаки в якості речових доказів.

Нині чоловіки дають пояснення слідчим у рамках відкритого кримінального провадження за статтею 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.