На Полтавщині вночі ще будуть заморозки

Завтра 26 квітня у Полтаві та області синоптики прогнозують заморозки.

Про це повідомляє sinoptik.

Ранок безхмарний, але погода змінилася вже у середині дня – небо у Полтаві вкрилося хмарами, які протрималися до вечора. Без опадів.

Так, 26 квітня на Полтавщині на поверхні ґрунту очікуються заморозки — від 0 до -2 град. Вдень місцями пориви вітру 15 -20 м/с.

Температура повітря вдень +11..+17 градусів. Вітер західний 7-5 м/с

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам’ять святого мученика Василя, сповідника, єпископа Парійського. З цього дня стає значно тепліше, земля прогрівається, сохне, тому в народі говорили, що “Василь землю парить”. Наші пращури спостерігали за вербою: якщо вона до цього дня розпушилась – сильного холоду уже не буде. З 25 квітня масово вилітають джмелі, літають бджоли. Виходять з нір лисиці.