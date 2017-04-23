На Полтавщині влаштували облаву на призовників

Полтавський військкомат організував рейди за участю військових та правоохоронців для розшуку призовників, які цьогоріч не з’явилися для проходження комісій.

Один з таких рейдів провели у Лубнах, але призовників вдома не застали. Двері відчиняли батьки або ж вдома не було нікого.

Тому правоохорнці залишали повістки у поштових скриньках.

Нагадаємо, з 1 квітня розпочався призов на строкову військову службу. За ухилення від повістки є адміністративна та кримінальна відповідальність. Неявка до військкомату – це правопорушення, за яке можна отримати термін до трьох років позбавлення волі.

“За весняний призов 2016 року було засуджено одного призовника до 1,5 року позбавлення волі з відстрочкою на рік і справи десяти громадян знаходяться в прокуратурі на розгляді”, – заступник військового комісара Полтавського ОВК Андрій Ткаченко.

До лав Збройних Сил України та інших збройних формувань протягом квітня-травня 2017 року планують призвати більше півтисячі юнаків з Полтавщини, повідомляє міська телекомпанія Лубен: