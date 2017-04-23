На Полтавщині влаштували облаву на призовників
На Полтавщині влаштували облаву на призовників
Полтавський військкомат організував рейди за участю військових та правоохоронців для розшуку призовників, які цьогоріч не з’явилися для проходження комісій.
Один з таких рейдів провели у Лубнах, але призовників вдома не застали. Двері відчиняли батьки або ж вдома не було нікого.
Тому правоохорнці залишали повістки у поштових скриньках.
Нагадаємо, з 1 квітня розпочався призов на строкову військову службу. За ухилення від повістки є адміністративна та кримінальна відповідальність. Неявка до військкомату – це правопорушення, за яке можна отримати термін до трьох років позбавлення волі.
“За весняний призов 2016 року було засуджено одного призовника до 1,5 року позбавлення волі з відстрочкою на рік і справи десяти громадян знаходяться в прокуратурі на розгляді”, – заступник військового комісара Полтавського ОВК Андрій Ткаченко.
До лав Збройних Сил України та інших збройних формувань протягом квітня-травня 2017 року планують призвати більше півтисячі юнаків з Полтавщини, повідомляє міська телекомпанія Лубен: