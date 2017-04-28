На Полтавщині відкриють ще сім опорних шкіл

Зараз на територіях об’єднаних територіальних громад Полтавщини діють три опорні школи.

Ще дві – у Бутенках та Диканьці – будуть готові прийняти школярів 1 вересня.

“Працюємо, щоб до кінця року відкрити ще сім опорних шкіл”, – повідомила Директор Департаменту освіти й науки Полтавської ОДА Олена Харченко.

Загалом же в Україні, зі створених у 2015-2016 роках 178 опорних шкіл, 39 – в ОТГ, повідомили на сайті Децентралізація влади.