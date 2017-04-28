Ви тут:
Головна сторінка > Суспільство > Освіта > На Полтавщині відкриють ще сім опорних шкіл
oporna-shkola-678x300 Освіта Полтавщина Суспільство 

На Полтавщині відкриють ще сім опорних шкіл

На Полтавщині відкриють ще сім опорних шкіл

Зараз на територіях об’єднаних територіальних громад Полтавщини діють три опорні школи.

Ще дві – у Бутенках та Диканьці – будуть готові прийняти школярів 1 вересня.

 “Працюємо, щоб до кінця року відкрити ще сім опорних шкіл”, – повідомила Директор Департаменту освіти й науки Полтавської ОДА Олена Харченко.

Загалом же в Україні, зі створених у 2015-2016 роках 178 опорних шкіл, 39 – в ОТГ, повідомили на сайті Децентралізація влади.

Читайте також