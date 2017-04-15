На Полтавщині відкрили сучасний садочок (ФОТО)

У невеликому селі Демидівка на Полтавщині відкрили відреконструюваний сучасний дитячий садочок. У садочку з назвою «Веснянка» з`явивилась спортивна зала, кімната для розваг, роздягальня, сучасна кухня та пральня.

У відкритті дошкільного навчального закладу «Веснянка», Омельницької ОТГ, узяв участь голова Полтавської ОДА Валерій Головко, голова ОТГ, голови РДА та міськ ради, директор Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА Олена Харченко.

«Суть децентралізації не просто об`єднатися, а об`єднати фінансові ресурси, зусилля, нести відповідальність перед людьми. Результатом якісного виконання умов децентралізації є даний заклад. Садочок має й зовнішнє оздоблення і внутрішнє. Технічно дотримано всіх вимог, стоїть сучасне опалення. Усе зроблено за європейськими стандартами», — розповів голова Полтавської ОДА Валерій Головко.

Також голова ОДА зазначив, що проект на дитячий майданчик для ДНЗ уже затвердили.

«Садочок «Веснянка» — це одноповерхова будівля колишньої школи, у якому з 2007 був КПК. А потім частину приміщень відвели під дитсадок. Останні три місяці проходила його реставрація. Сюди перенесено харчоблок з іншого крила будівлі. У даний момент садок розрахований на 21 дитину. Він оснащений найнеобхіднішим: є нові меблі, замінені вікна, постелений ламінат. На ремонт садочка за рахунок держсубвенцій пішло 528 тис. грн. У реконструкції допомогли спонсори, серед яких Костянтин Жеваго. Завдяки йому, в оновленому дитсадку з’явилися дитячі ліжечка, меблі в кухні та їдальні», — сказала голова Омельницької ОТГ Олександра Шереметьєва.

Під час урочистого відкриття вихованцям дитсадка дісталися подарунки від голови Полтавської ОДА. А від керівників Кременчуцького району — іграшки та солодощі.











