На Полтавщині в квартирі 33-річного чоловіка вилучили наркотики

У Миргороді оперативники в квартирі 33-річного чоловіка вилучили наркотики. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.



Подрібнені верхівки нарковмісних рослин конопель вагою близько ста грамів та саморобний пристрій для вживання цього виду наркотику виявили миргородські оперативники в квартирі 33-річного місцевого жителя під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання міста.

Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.

За фактом незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту в Миргородському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України.



Санкція даної статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.



Наразі слідчі з’ясовують джерело походження наркотику