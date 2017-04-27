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18157846_1055495561219398_3632584111971404655_n Полтавщина Суспільство 

На Полтавщині в квартирі 33-річного чоловіка вилучили наркотики

На Полтавщині в квартирі 33-річного чоловіка вилучили наркотики

У Миргороді оперативники в квартирі 33-річного чоловіка вилучили наркотики. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

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Подрібнені верхівки нарковмісних рослин конопель вагою близько ста грамів та саморобний пристрій для вживання цього виду наркотику виявили миргородські оперативники в квартирі 33-річного місцевого жителя під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання міста.

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Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.

За фактом незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту в Миргородському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України.

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Санкція даної статті передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.


Наразі слідчі з’ясовують джерело походження наркотику

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