На Полтавщині у 24 – річного хлопця вилучили коноплю та пристрій для її вживання
Працівниками сектору кримінальної поліції Полтавського районного відділення за місцем проживання 24-річного раніше не судимого жителя району було виявлено паперовий згорток з подрібненою речовиною та стебла рослин, схожих на коноплю, а також саморобний пристрій для куріння канабісу.
Речові докази з місця події вилучені та направлені на експертизу.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних речовин). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.
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