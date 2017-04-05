2017 04 05 13:55:39

На Полтавщині у 24 – річного хлопця вилучили коноплю та пристрій для її вживання

Працівниками сектору кримінальної поліції Полтавського районного відділення за місцем проживання 24-річного раніше не судимого жителя району було виявлено паперовий згорток з подрібненою речовиною та стебла рослин, схожих на коноплю, а також саморобний пристрій для куріння канабісу.

Речові докази з місця події вилучені та направлені на експертизу.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних речовин). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.