На Полтавщині створюють сміттєпереробні полігони

З метою вирішення деяких питань, пов’язаних з експлуатацією полігонів і звалиш, заступник голови ОДА Олег Пругло провів робочу нараду із профільними керівниками органів влади.
За його словами, уже розроблено проект порядку функціонування та припинення експлуатації полігонів та звалищ ТПВ на території Полтавської області. «Порядок спрямований на поліпшення існуючої екологічно-санітарної ситуації в районах розміщення полігонів та звалищ», – зазначив заступник голови ОДА.
Зокрема, документ передбачає зниження техногенного навантаження шляхом раціоналізації кількості діючих об’єктів видалення твердих побутових відходів з припиненням експлуатації тих об’єктів, що не відповідають вимогам екологічної безпеки, не мають відповідної проектної документації та на яких не дотримуються технології захоронення сміття. Внісши певні корективи, учасники наради рекомендували розглянути його депутатам.
Нагадаємо, в області на сьогодні нараховується 670 сміттєзвалищ. Відповідно до Субрегіональної стратегії поводження з ТПВ, яку розробляли представники зі Швейцарії і Німеччини, вже на першому етапі заплановано скоротити кількість сміттєзвалищ до 175, на другому етапі – до 25.
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