На Полтавщині стартувала “Мультмайстерня”

Благодійний фонд «Карітас Полтава» розпочав роботу проекту «Анімаційно-реабілітаційна студія «МУЛЬТМАЙСТЕРНЯ» за фінансової підтримки Європейського союзу через International Alert для дітей ВПО та дітей, що знаходяться в складних життєвих обставинах в Полтавському регіоні.

На сьогодні складна політична та соціально-економічна ситуація в Україні примушує страждати найбільш незахищену категорію населення – дітей.

Конфлікт на сході України змусив сотні тисяч сімей покинути свої домівки тікаючи від збройних дій та влаштовувати нове життя в нових умовах. Велика кількість дітей отримали психологічні травми, наслідки яких вони відчуватимуть протягом усього життя.

Ми пропонуємо в даному проекті використовувати мульттерапію – як колективну анімаційну творчість, яка дозволяє полегшити кризові стани; долати страхи; знаходити сенс життя; наповнювати творчістю та радістю життя дітей.

В рамках проекту планується: ознайомлення дітей з різними техніками створення мультфільмів, фантазування та власноручно виготовлять героїв, написання сценаріїв, проектів, ознайомлення з роботою фото та відеоредакторах, обробки звуку, створення мультфільмів на соціально актуальні теми сьогодення тощо.

Проект розпочався 14 квітня і триватиме три місяці.

Нна зайняття запрошують дітей ВПО та дітей, що знаходяться в складних життєвих обставинах віком від 6-18 років.

Запрошують долучитись також волонтерів, студентів вузів, для створення мультиплікаційних фільмів разом з нами.