На Полтавщині розвивають вітрильний спорт

У Горішніх Плавнях продовжують активно розвивати вітрильний спорт

Так, на сайті Prozorro розміщено тендерну пропозицію про закупівлю 5 яхт класу «Оптиміст».

Оголошена вартість закупівлі 450 тис. грн. Яхти будуть використовувати у дитячій юнацькій спортивній школі №3 для тренувальних занять з вітрильного спорту для дітей та молоді. Нагадаємо, що ще раніше місто витратило 580 тис. грн., на купівлю яхти класу «Фінн» британської фірми Devoti. Очільники міста планують створити у місті на Дніпрі сильну команду яхтсменів, аби боротися за ліцензію на участь в Олімпіаді.

Наступним кроком планують запросити до секції нових тренерів. Нині зі спортсменами працює один фахівець, пише “Лтава“.