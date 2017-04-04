2017 04 04 00:03:18

На Полтавщині розстріляли автомобіль депутата районної ради (ФОТО)

У центрі міста Пирятин на Полтавщині невідомі розстріляли автомобіль депутата районної ради від Радикальної партії, Володіна Сергія Борисовича. Про це повідомив Ігор Мосійчук на своїй сторінці у Facebook.

“В момент розстрілу Володін з дружиною перебував в магазині поруч. Розцінюю цей розстріл авто нашого депутата як акт залякування. Володін голова місцевого відділення товариства мисливців та рибалок і мав конфлікти з браконьєрами та правоохоронцями які їх кришують”, – повідомив Мосійчук.