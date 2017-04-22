На Полтавщині розшукують 80-річну жінку

Поліція розшукує безвісно зниклу 80-річну Анастасію Довженко

Миргородським відділом поліції розшукується Анастасія Данилівна Довженко, 15.10.1936 р.н., мешканка с. Шахворостівка Миргородського району.

4 квітня цього року пенсіонерка поїхала до міста Київ у власних справах та до цього часу не повернулася.

Страждає на розлади пам’яті. Може перебувати у столиці, у Миргороді, на території Київської або Полтавської областей.

На момент зникнення була одягнена в пальто зеленого кольору, плаття бежевого кольору, чоботи чорного кольору, шапку з хутра сірого кольору.

На вигляд 80-85 років, худорлявої статури, зріст 155-160 см, волосся сиве коротке, очі блакитні.

Особливі прикмети: шрам на животі від оперативного втручання.

Усі, хто бачив цю жінку або володіє інформацією про місце її знаходження просимо повідомити в Миргородський відділ поліції (Полтавська область, м. Миргород, вул. Якова Усика 34, 37600) або за телефонами: (05355) 5-24-50 (Чергова частина), 0953889943 (кримінальна поліція).