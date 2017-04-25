На Полтавщині розпочали весняну кампанію проти сказу

На Полтавщині розпочали весняну кампанію з розкладання пероральної вакцини проти сказу. Завдяки голові Полтавської обласної ради Олександра Біленького та підтримці голови ОДА Валерія Головка, заступника голови ОДА Роман Товстого із обласного бюджету виділено кошти для закупівлі антирабічної вакцини для пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин “Броварабіc V-RG“.

Першу партію вакцини у кількості 164,2 тис. доз передали до частини районів Полтавської області для її розкладання на території мисливських угідь.

19 квітня уже розпочався перший етап кампанії з розкладання пероральної вакцини проти сказу, яка тривала до 21 квітня.

Райони, які не отримали вакцини у рамках першого етапу кампанії, отримали їх у другому етапі – 21 квітня. І вже 25 квітня ветеринарна служба розпочне другий етап розкладання пероральної вакцини для імунізації диких м’ясоїдних тварин в районах області.

Дані заходи проводять задля збереження епізоотичного та епідеміологічної ситуації по сказу на теренах Полтавщини. Проведення весняної кампанії з пероральної імунізації диких м’ясоїдних тварин здійснюється під контролем представників Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області та обласної державної лікарні ветеринарної медицини.

Довідково: Сказ – гостра вірусна хвороба, збудник якої передається через покуси та характеризується враженням центральної нервової системи. На сказ хворіють всі види тварин, птиця, а також людина. В Україні випадки сказу серед тварин реєструються в усіх областях. З початку року на Полтавщині зареєстровано 6 випадків спалаху даної хвороби.