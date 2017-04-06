На Полтавщині розпочали будівництво 28 соціальних об’єктів
За І квартал 2017 року в Полтавській області розпочали роботи на 28 об’єктах, будівництво яких здійснюватиметься за рахунок державного і місцевих бюджетів.
Серед них такі соціально значущі об’єкти як «Будівництво водопровідної мережі по вул. Пирятинській в м. Полтава (с. Івончинці)», «Реконструкція системи теплопостачання Римарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з встановленням блочно-модульної топкової потужністю 192 кВт по вул. Соборна, 63, с. Римарівка Гадяцького району Полтавської області», «Капітальний ремонт вуличного каналізаційного колектора по вул. Шевченка у м. Лохвиця» та низка об’єктів з будівництва зовнішнього електроосвітлення.
Також Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Полтавській області за вказаний період зареєстровано 771 декларацію про готовність об’єктів до експлуатації, будівництво яких виконувалося за рахунок державного і місцевих бюджетів. Переважно це будівництво та реконструкція зовнішнього освітлення, реконструкція і переоснащення систем опалення та водопостачання, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального господарства, дошкільних закладів та закладів освіти.
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