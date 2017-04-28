На Полтавщині розпочалося переведення системи охорони здоров’я на страхову модель

Переведення системи охорони здоров’я на страхову модель вже розпочалося у 2017 році і триватиме три роки. Трансформація стартує з запуску сімейної медицини європейського зразка на базі існуючої первинної ланки української системи охорони здоров’я (поліклініки, амбулаторії, ЦПМСД).

Українська система охорони здоров’я фінансується коштами загальнодержавних податків, а отже, ці платежі можуть відігравати роль “страхових внесків”, що вносяться громадянами заздалегідь на випадок хвороби. Тобто запровадження нових податків чи страхових внесків не передбачається.

Українці зможуть вільно обирати сімейного лікаря і педіатра для своїх дітей та підписувати з ним прямі угоди з чітко прописаним обсягом послуг, гарантованих і оплачених державою. У випадку, якщо пацієнта не задовольняє сімейний лікар, він зможе його поміняти. Сімейні лікарі видаватимуть довідки в дитячий садок, школу, басейн. Прив’язка до місця проживання скасовується.

Перший етап реформування первинної ланки вже почався – це створення електронного реєстру пацієнтів або так званого «червоного» реєстру, куди вносяться офіційні дані про кількість пацієнтів, які приписані у поліклініках за територіальним принципом. Надалі, коли почнеться укладання угод між пацієнтом і лікарем, буде формуватись «зелений» реєстр. Тобто людина, яка підписує декларацію (договір) з лікарем автоматично переходить з «червоного» реєстру до «зеленого». Мета створення двох реєстрів – це уникнення подвійного фінансування закладів.

На першому етапі фінансування закладів буде здійснюватися за таким, принципом: кількість пацієнтів у червоному реєстрі додаватимуть до кількості у зеленому реєстрі, загальну кількість пацієнтів множитимуть на ставку (наразі 210 грн) та одержуватимуть суму, яку лікувальний заклад отримає на рік. Така система фінансування (червоний реєстр + зелений) буде діяти ще мінімум рік. Таке рішення у міністерстві охорони здоров’я прийняли, щоб не дестабілізувати роботу поліклінік, однак уже у 2018 році міністерство планує визначити конкретний кінцевий термін, з якого оплата праці буде здійснюватись за даними із зеленого реєстру.

Таким чином реформування медицини у 2017 році призведе до значних змін: пацієнти самостійно обиратимуть сімейних лікарів і при бажанні можуть змінити його, а сімейні лікарі та лікувальні заклади в цілому конкуруватимуть за пацієнтів і будуть зацікавлені у підвищенні якості та доступності медичної допомоги населенню, повідомили в Миргородській міській раді.