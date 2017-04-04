2017 04 04 16:07:30

На Полтавщині розпочалася виплата квітневих пенсій

Згідно із законодавством сьогодні, 4 квітня, розпочалася виплата пенсій і допомоги за квітень.

На ранок органи Пенсійного фонду області спрямували до поштових відділень і банківських установ 69 млн. грн., або 9% від місячної потреби, що забезпечить фінансування по 6 і 4 квітня відповідно.

Виплата пенсій здійснюватиметься за графіком до 25 квітня.

Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області