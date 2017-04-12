На Полтавщині росте дуб велетень, якому виповнилося 400 років

На Чорнухинщині росте дуб, якому 400 років.

Хейлівщинський 400-річний дуб – ботанічна пам’ятка природи Чорнухинщини

Ця памятка розташована на землях Хейлівщинської сільської ради в Чорнухинському районі.

Памяткою це місце оголосили чотири роки тому рішенням п’ятнадцятої сесії Полтавської обласної ради народних депутатів шостого скликання від 28 лютого 2013 року.

Пам’ятка природи являє собою черешчатий дуб віком близько 400 років. Висота дерева 20 метрів, а окружність стовбура – 5,05 метрів. Загальна площа пам’ятки становить 0,1 га.

Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Хейлівщинський дуб» має особливе природоохоронне, наукове, естетичне та пізнавальне значення.