На Полтавщині реалізовували контрафактні добрива

СБУ вдалося припинити і блокувати реалізацію контрабандних добрив, повідомляє Служба безпеки України.

Так, місцеві ділки організували в Полтаві виробництво фальшивих добрив для сільгоспвиробників.

Контрафактний товар вони реалізовували фермерам Полтавщини під виглядом продукції відомих брендів.

Під час обшуків на складських приміщеннях комерсантів співробітники спецслужби вилучили майже 170 тонн підробленої сільгоспхімії та інгредієнтів для її виробництва, а також понад 30 тонн виявленої продукції російського виробництва, яка не сертифікована та заборонена для реалізації в Україні.

Оперативники вилучили фінансово-господарську документацію, що доводить здійснення нелегальних оборудок.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 201 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.