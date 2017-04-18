На Полтавщині прогнозують заморозки та сильні пориви вітру

Сильні заморозки до – 5°с морозу у повітрі та посилення швидкості вітру до 15-24 м/с прогнозують синоптики на 20 квітня на Полтавщині.

За інформацією sinoptik.ua у зв’язку з вторгненням арктичного повітря 19 квітня очікується холодна погода. Вночі на жителів області чекають заморозки, які можуть досягати у повітрі 0-5°, а на поверхні грунту -3°.

Температура вдень коливатиметься близько +1-+59° тепла.

Протягом усього дня у Полтаві буде триматися хмарна погода. Практично весь час йтиме сильний дощ зі снігом, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам’ять святого преподобного Євтихія, архієпископа Константинопольського. У народі святого Євтихія називали Тихим, оскільки погоду у цей день частіше за все бувала саме такою. Коли видавався і справді тихий день, то селяни примітили: “Це – до врожаю ранніх хлібів”.