На Полтавщині правоохоронці вилучили тротилову шашку

Під час обшуку за місцем мешкання 48-річного жителя Козельщинського району поліцейські виявили речовину в упаковці, яка згідно висновку експерта є вибуховою речовиною на основі тротилу (тринітротолуолу).

Зберігав чоловік вибухову речовину у шафі для зберігання одягу. Тротил він знайшов поблизу річки Псел.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу – караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років, про це повідомили у поліції.