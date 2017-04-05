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Надзвичайні ситуації, Полтавщина, Суспільство



2017 04 05 09:11:43

На Полтавщині потяг збив 29 -річну дівчину

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04.04.2017 року в с. Супрунівка Полтавського району пасажирським потягом №6725 сполученням «Полтава-Ромодан» була смертельно травмована громадянка Н., 1987 року народження. Обставини нещасного випадку встановлюються. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.

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