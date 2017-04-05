На Полтавщині потяг збив 29 -річну дівчину

04.04.2017 року в с. Супрунівка Полтавського району пасажирським потягом №6725 сполученням «Полтава-Ромодан» була смертельно травмована громадянка Н., 1987 року народження. Обставини нещасного випадку встановлюються. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.