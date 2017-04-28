На Полтавщині підрядники, які виконали неякісний ремонт доріг, за свій кошт усуватимуть недоліки

З приходом сприятливої погоди на дорогах Полтавщини розпочалися активні ремонтні роботи. Працюють переважно приватні компанії, які минулого року зарекомендували себе з позитивної сторони.

Начальник Служби автодоріг Полтавщини Володимир Трояновський проінспектував хід виконання робіт на автодорогах Р-42 Лубни-Миргород-Опішня та Р-60 Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин (на ділянці Лохвиця-Чорнухи). Повідомляють в прес-службі Служби автомобільних доріг у Полтавській області.

– Наразі роботи йдуть на основних дорогах державного значення, оскільки за дорученням Укравтодору ліквідувати ямковість, що утворилася після зими, необхідно до 1 червня, – розповідає начальник Служби автодоріг В.Трояновський.

На автодорогах за діяльністю підрядника спостерігають інспектори Служби автомобільних доріг. У разі виявлення ними недоліків чи неякісного ремонту підрядник за власний кошт повинен їх усунути.

Підрядники в свою чергу запевняють: працюють з якісними матеріалами та застосовують сучасні технології.

– Роботи виконуються «великими» картами, які тримаються в рази довше, чим звичайний ямковий ремонт. На такий вид робіт ми даємо гарантію не менше 5 років, – зазначає директор підрядної організації В.Тетерятников.

В минулому році Службою автодоріг було засвоєно понад 300 мільйонів гривень з державного бюджету. Цього року планується використати не менше 1 млрд грн., в тому числі ефективно мають бути використані і кредитні кошти, які потребують співфінансування і з обласного бюджету.