На Полтавщині перевірили фізпідготовку миргородських військових
На Полтавщині перевірили фізпідготовку миргородських військових
Комісія начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України перевірила рівень фізичної підготовленості військовослужбовців управління повітряного командування “Центр” Повітряних Сил ЗС України, яке дислокується у Миргороді.
Як повідомляє прес-служба командування “Центр”, військові здавали нормативи на біг на 100 метрів, виконання вправ підтягування на перекладині та обов’язкова вправа біг на 1, 2 та 3 кілометри.
Представник комісії, старший викладач кафедри фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного підполковник Андрій Демків, відзначив позитивну динаміку нарощування спеціальної витривалості серед військових.