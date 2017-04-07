2017 04 07 15:10:56

На Полтавщині перейменують ще одну сільську раду

Жовтневу сільську раду Семенівського району Полтавської області перейменують на Рокитівську.

Відповідне рішення підтримали депутати, під час сьогоднішнього засідання постійної комісії обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій.

На черговому засіданні сесії, його мають ухвалити депутати. Після цього, рішення направлять до ВРУ для опублікування у “Відомостях Верховної Ради України”.

Нагадаємо, що сьогодні на засіданні комісії заступник начальника ГУ НП Полтавщини Денис Захарченко повідомив, що підозрюваного у нанесенні тяжких поранень у центрі Полтави, затримали. Цим діям дав оцінку і голова Полтавської ОДА Валерій Головко (ФОТО, ВІДЕО)