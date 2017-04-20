На Полтавщині обікрали профспілку залізничників

У Кременчуці обікрали приміщення профспілки залізничників.

Із заявою до 1-го відділення поліції звернулися представники профспілки та представники організацій Південної залізниці (музею бібліотеки та інших), що мають свої приміщення по вулиці Леонова міста Кременчук . Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

Заявники виявили пошкодження вікна та дверей, а також зникнення з приміщення комп’ютерної техніки та особистих речей працівників.

«За підозрою у скоєному затримано 29-річного неодноразово судимого місцевого мешканця. Викрадені речі потерпілих частково чоловік встиг реалізувати» – повідомив Сергій Бейгул, керівник 1-го відділення поліції Кременчуцького відділу поліції .



За факто слідчими розслідуються кримінальні провадження за статтею 185 частиною 3 Кримінального кодексу України (крадіжка).



За санкцією статті затриманому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.