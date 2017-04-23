На Полтавщині нарахували 38 електрокарів

За даними МВС, в Україні налічується близько 3 тис. економних електромашин, у тому числі на Полтавщині – 38.

Кількість електрокарів як на Полтавщині, так і в Україні кожні півроку збільшується вдвічі.

В Україні на 5 років скасують ПДВ та акцизний збір при купівлі електротранспорту та комплектуючих до нього. Окрім законодавчих ініціатив щодо покупки, обслуговування і зарядки електроавтомобілів, активно розбудовується мережа безкоштовних зарядних станцій для екомобілів. На сьогодні налічується майже 600 таких місць для їх підзарядок в Україні.

На Полтавщині на центральних автомагістралях їх мають деякі мережі автозаправних станцій «Окко», «Wog» та вздовж траси М-03 у Хоролі, Лубнах і Полтаві встановлені безкоштовні зарядки для електромобілів.