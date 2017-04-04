2017 04 04 17:05:10

На Полтавщині молоді льотчики успішно виконали перші польоти на бойових винищувачах

У 831 бригаді тактичної авіації Повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, яка дислокується у Миргороді, що на Полтавщині, досвідчені інструктори-пілоти «ставлять на крило» молодих льотчиків. Під час крайньої льотної зміни ще один старший лейтенант Дмитро здійснив свій перший (самостійний) політ на бойовому винищувачі Су-27.

Про це повідомляє Прес-служба 831-ї бригади тактичної авіації Повітряного командування «Центр».

Як зазначається, перед тим, як сісти в кабіну бойового літака, молодий льотчик повинен мати понад сотню годин нальоту на навчально-бойових літаках Л-39 та Су-27УБ.

“Перший виліт дуже важливий у житті кожного льотчика. Ти вперше опиняєшся сам на сам із бойовим літаком і лише від тебе, твоєї оперативності та правильності прийняття рішень під час польоту, залежить успішність виконання завдань за призначенням. Молодий льотчик повинен не лише досконало оволодіти технікою пілотування, але й навчитись правильно розподіляти увагу під час польоту”, – наголошує старший льотчик-пілот Олексій Миколайович.

Протягом програми молодий льотний склад засвоює перелік елементів, починаючи від зльоту та посадки, і завершуючи складним пілотажем, польотами в хмарах, польотами за дублюючими приборами.

Перед першим польотом на бойовому літаку Су-27 молодий льотчик повинен здати теоретичні заліки зі знання авіаційної техніки, дій льотчика в особливих випадках у польоті та використання аварійних засобів рятування, пройти тренажі в кабіні літака.

За словами командира 831 бригади тактичної авіації полковника Олексія Захарчука, щотижня відбувається по кілька льотних змін у простих та складних метеорологічних умовах вдень та вночі. Це дозволяє якісно та в короткий термін «поставити на крило» молодих льотчиків та ввести їх до строю.