На Полтавщині молоді льотчики успішно виконали перші польоти на бойових винищувачах
У 831 бригаді тактичної авіації Повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, яка дислокується у Миргороді, що на Полтавщині, досвідчені інструктори-пілоти «ставлять на крило» молодих льотчиків. Під час крайньої льотної зміни ще один старший лейтенант Дмитро здійснив свій перший (самостійний) політ на бойовому винищувачі Су-27.
Як зазначається, перед тим, як сісти в кабіну бойового літака, молодий льотчик повинен мати понад сотню годин нальоту на навчально-бойових літаках Л-39 та Су-27УБ.
“Перший виліт дуже важливий у житті кожного льотчика. Ти вперше опиняєшся сам на сам із бойовим літаком і лише від тебе, твоєї оперативності та правильності прийняття рішень під час польоту, залежить успішність виконання завдань за призначенням. Молодий льотчик повинен не лише досконало оволодіти технікою пілотування, але й навчитись правильно розподіляти увагу під час польоту”, – наголошує старший льотчик-пілот Олексій Миколайович.
Протягом програми молодий льотний склад засвоює перелік елементів, починаючи від зльоту та посадки, і завершуючи складним пілотажем, польотами в хмарах, польотами за дублюючими приборами.
Перед першим польотом на бойовому літаку Су-27 молодий льотчик повинен здати теоретичні заліки зі знання авіаційної техніки, дій льотчика в особливих випадках у польоті та використання аварійних засобів рятування, пройти тренажі в кабіні літака.
За словами командира 831 бригади тактичної авіації полковника Олексія Захарчука, щотижня відбувається по кілька льотних змін у простих та складних метеорологічних умовах вдень та вночі. Це дозволяє якісно та в короткий термін «поставити на крило» молодих льотчиків та ввести їх до строю.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:[email protected], тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+