2017 04 07 16:14:03

На Полтавщині кукурудзою засіють 500 тисяч гектарів землі

Учора відбулася республіканська відеоконференція з питань проведення комплексу весняно-польових робіт у 2017 році.

Захід пройшов під головуванням директора Департаменту землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України Володимира Топчія.

Під час відеоконференції особливу увагу приділили темпам проведення весняно-польових робіт, ситуації на озимому полі, забезпеченості аграріїв матеріально-технічними ресурсами. Обговорили питання сертифікації насіння та садивного матеріалу, реєстрації та перереєстрації с/г техніки.

Директор Департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА Сергій Фролов проінформував, що в області станом на 5 квітня аграрії вже підживили озимі культури, які підуть на зерно, на площі у 252,1 тис. га. Також провели закриття заради збереження вологи на площі 629,7 тис. га, підготували грунт для посівних робіт на 181,6 тис. га та посіяли ярих на 126,6 тис. га.

Окрім того, на сьогоднішній день ранніх зернових та зернобобових посіяно на 85,4 тис. га, або 71% від прогнозованого, з них ячменю — на 71,2 тис. га, що становить 69% від плану, гороху — на 8,4 тис. га — 101% відповідно. Також аграрії розпочали посів соняшника на 17,3 тис. га, виконавши його на 6% та цукрового буряка на 19,4 тис. га, що складає 57% від запланованого.

— Матеріально-технічними ресурсами аграрії області забезпечені, — говорить Сергій Фролов. — Але на сьогодні ще не вирішене питання щодо окремого підрозділу, який займатиметься реєстрацією техніки сільськогосподарського призначення в Державній службі з питань безпечності харчових продуктів. Також необхідно якнайшвидше переглянути розцінки на послуги в насіннєвих лабораторіях «Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції».

Тим часом, у Мінагрополітики запевнили, що структура окремого підрозділу по реєстрації с/г техніки вже визначена і в даний час відпрацьовується. А питання щодо розцінок на сертифікацію насіння та посадного матеріалу вирішуватимуться в оперативному порядку.

— Весняно-польові роботи на Полтавщині йдуть повним ходом. Окрім ранніх зернових, яких зовсім мало (й 200 тис. га не набереться), все решта в нас — пізні культури. Цукрового буряка, по вирощуванню якого ми другі після Вінниці, вже посіяли більше половини площі. Соняшника — хоч більшість районів і почали сіяти, все одно лишається ще 300 тисяч гектарів, — розповів Сергій Фролов.

Він також повідомив, що цього року в структурі посівів, яку подали райони, очікується зменшення посівів соняшника, натомість збільшаться площі сої та кукурудзи. На думку посадовця, це добрий знак, оскільки соя менше виснажує землю та насичує її азотом. По вирощуванню та експорту кукурудзи Полтавщина на першому місці в Україні. Цього року нею засіють близько 500 тис. га.

— Минула осінь видалася вологою, й близько 50 тисяч гектарів кукурудзи лишилося стояти на полях. Наші аграрії дозбирували її вже перед посівною, — говорить Сергій Фролов. — Я вважаю, що це вже перекос. Треба правильно розраховувати, скільки культури вдасться вчасно зібрати. Краще дати землі відпочити. На продовольчі цілі така кукурудза вже не годиться. Якщо є цвіль чи прілість, то й на фураж не йде.

Основною проблемою посадовець вважає досі діючий мораторій на здійснення перевірок, який також розповсюджується на аграрний сектор. Якщо 5-7 років тому законодавством регулювалася структура посівів, то сьогодні ніяк контролювати раціональне використання землі.

— Так у галузі тваринництва в нас виникає осередок африканської чуми свиней, а ми не можемо зайти на підприємство, щоб перевірити відповідність норм утримання. Для рослинництва — це правила використання засобів захисту, дотримання структури посівів.

Також Сергій Фролов наголосив на проблемі випалювання стерні й невідповідності суми штрафу тій шкоді, яка завдається гумусу. Родючий шар ґрунту формується десятиліттями, а вогнем знищується — за лічені хвилини. Розмір штрафів за випалювання, вважає посадовець, повинен прирівнюватися вартості робіт по очищенню та підготовці землі до майбутньої посівної.