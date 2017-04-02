2017 04 02 11:32:08

На Гребінківщині горів житловий будинок

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку у с. Бесідівщина Гребінківський район. На місце події було направлено чергове відділення 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Вогнем пошкоджено дерев’яне перекриття на площі 24 кв. м. Врятовано житловий будинок. В ліквідації наслідків пожежі брали участь 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Крім того, 1 квітня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному домогосподарстві у с. Луценки Лохвицького району. На місце події було направлено чергове відділення 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце виклику рятувальники з‘ясували, що полум’ям охоплено господарчу будівлю. Вогнеборці спрямували свої сили на недопущення розповсюдження вогню на поряд розташовані будівлі.

Вогнем знищено господарчу будівлю, пошкоджено 10 кв. м стіни поряд розташованої будівлі. Врятовано господарчу будівлю та житловий будинок. Ліквідації наслідків пожежі брали участь 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.

Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невідомої особи.

Травмованих та загиблих внаслідок подій немає.