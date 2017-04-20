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znimok-ekranu-20-04-17-145856 Суспільство 

На Полтавщині горіла вантажівка DAF (ФОТО)

На Полтавщині горіла вантажівка DAF (ФОТО)

19 квітня близько 18-ї години на дорозі в районі села Прихідьки Пирятинського району сталося займання вантажного автомобіля  DAF з причепом.

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Вогонь спалахнув у причепі, де перевозили 21 тонну макулатури. Чорний дим, який виривався із кузова, помітив водій. Він і зателефонував рятувальникам, про це повідомили в ГУ ДСНС у Полтавській області.
Вантаж врятувати не вдалося, але причеп пошкоджений лише частково, сам автомобіль залишився цілим.
Гасили вантажівку п’ятеро пожежників. Унаслідок інциденту травмованих немає, а слідство з’ясовує причини загоряння.
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