На Полтавщині горіла вантажівка DAF (ФОТО)
На Полтавщині горіла вантажівка DAF (ФОТО)
19 квітня близько 18-ї години на дорозі в районі села Прихідьки Пирятинського району сталося займання вантажного автомобіля DAF з причепом.
Вогонь спалахнув у причепі, де перевозили 21 тонну макулатури. Чорний дим, який виривався із кузова, помітив водій. Він і зателефонував рятувальникам, про це повідомили в ГУ ДСНС у Полтавській області.
Вантаж врятувати не вдалося, але причеп пошкоджений лише частково, сам автомобіль залишився цілим.
Гасили вантажівку п’ятеро пожежників. Унаслідок інциденту травмованих немає, а слідство з’ясовує причини загоряння.
Гасили вантажівку п’ятеро пожежників. Унаслідок інциденту травмованих немає, а слідство з’ясовує причини загоряння.