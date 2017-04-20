На Полтавщині горіла вантажівка DAF (ФОТО)

19 квітня близько 18-ї години на дорозі в районі села Прихідьки Пирятинського району сталося займання вантажного автомобіля DAF з причепом.

Вогонь спалахнув у причепі, де перевозили 21 тонну макулатури. Чорний дим, який виривався із кузова, помітив водій. Він і зателефонував рятувальникам, про це повідомили в ГУ ДСНС у Полтавській області.