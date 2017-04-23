На Полтавщині горіла автівка з картоплею

22 квітня о 09:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в Автомобіль «ГАЗ-2705» по вул. Героїв Майдану м. Гадяч.

По прибуттю на місце події було встановлено, що вогнем охоплено кузов автомобіля в якому 0,3 тонни картоплі. Рятувальники локалізували пожежу о 09:40, ліквідували о 10:05. До гасіння було залучено 4 чоловіка особового складу 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 1 одиниця техніки.

Вогнем знищено кузов автомобіля.

На місці пожежі водій отримав опіки дихальних шляхів, голови, верхніх та нижніх кінцівок І-ІІІ ступеню та направлений в Гадяцьку ЦРЛ для надання медичної допомоги.

Причина займання встановлюється.