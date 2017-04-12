На Полтавщині добровольців забезпечать пільгами на рівні інших учасників АТО

12 квітня в Полтавському центрі допомоги учасникам АТО відбулася нарада щодо створення програми підтримки добровольців, які брали участь в АТО.

Її провів голова Полтавської ОДА Валерій Головко за участі директора Департаменту соціального захисту населення Людмили Корнієнко, депутата Полтавської облради Руслана Рогова, заступника голови облради Анатолія Ханка, керівника Центру Валерія Довженка, учасників бойових дій та представника Полтавського обласного військкомату.

“На даний час не вирішено на законодавчому рівні порядок статусу учасників бойових дій – добровольців”, – повідомила директор Департаменту соцзахисту облдержадміністрації Людмили Корнієнко.

Вона зазначила, що вивчався досвід підтримки добровольців інших областей. На сьогоднішній день статус та пільги надаються лише на міському рівні у Львові, Тернополі та Чернівцях. Потрібно на сесії облради внести зміни в обласну комплексну програму.

“Включити в перелік осіб, які отримують пільги за рахунок обласної програми “Доброволець – учасник АТО”. Вся пільга учасника АТО переходить на добровольця АТО”, – додав голова облдержадміністрації Валерій Головко.

Обговорили назву категорії “Учасник – доброволець АТО”, посвідчення учасника бойових дій, яке діятиме лише на території Полтавської області.

“Надати статус учасників АТО полоненим бійцям, яких у нас шість”, – запропонував керівник Центру допомоги учасникам АТО в Полтавській області Валерій Довженко.

Присутні його підтримали, але вирішили з міркувань безпеки полонених дочекатися їх повернення. Їхнім сім’ям нададуть матеріальну допомогу, як звичайним мешканцям Полтавщини.

До складу комісії буде включено депутатський корпус та представники всіх причетних структур (СБУ, обласний воєнкомат, нацполіція, Департамент соцзахисту та інші).

Валерій Головко доручив Валерію Довженку – сформувати склад комісії, яка визначатиме статус учасника АТО та спільно розробити зразок посвідчення для добровольців, яке діятиме на території Полтавській області.