На Полтавщині десятирічний хлопчик врятував трьох малюків, зробивши надзвичайно героїчний вчинок

На Полтавщині у селі Мартинівка десятирічний хлопчик виніс із палаючого будинку трьох своїх молодших братів.

Про це повідомляє 24 Канал.

Коли Богдан зайшов до кімнати, там уже все палало. І хоча мама була вдома – поралася на городі, кликати на допомогу у хлопця не було часу. Він одразу зрозумів: чотирирічний Андрій, трирічний Олексій та півторарічний Ігор у небезпеці.

“Я зайшов – там уже було велике полум’я в шефанері. Я витяг Льоху, Андрія. Поставив у коридорі. Потім розбудив Ігорька і вивів їх всіх трьох на вулицю”, – розповів юний рятівник Богдан Краснопєєв.

Як діяти під час пожежі хлопчик дізнався у школі.

За десять хвилин прибули пожежники, проте до того часу будинок вигорів вщент. Врятувати вдалося лише стіни.

Сміливістю хлопця подивовані навіть пожежники. Кажуть, школяр діяв як професійний рятувальник.

“В основному психологія така, що діти в таких випадках лякаються, ховаються у закутках під домашніми речами. Буває не розуміють, що робити і зазвичай це закінчується дуже трагічно”, – зазначив начальник сектору ГУНП Гадяцького району Василь Губський.

Багатодітна сім’я юного героя лише торік переїхала до Мартинівки з Херсонщини. Мама сама виховує п’ятьох дітей. Оскільки погорільці втратили всі речі, односельчани допомогли їм з одягом та взуттям. Місцева влада обіцяє, що багатодітну родину в біді не залишать.

І хоча 10-річний Богдан свій вчинок подвигом не вважає, в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій пообіцяли нагородити хлопця цінним подарунком та висунути його на здобуття премії герой-рятівник року.