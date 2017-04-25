На Полтавщині чоловік виявив снаряд Другої світової війни
На Полтавщині чоловік виявив снаряд Другої світової війни
На Лубенщині місцевий житель виявив учбовий снаряд часів війни.
Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до місцевого відділу поліції 24 квітня від 29-річного жителя району. Правоохоронцям чоловік розповів, що в с. Малий В’язівок, поблизу цвинтаря, він знайшов предмет, схожий на снаряд. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.
Виїздом на місце події поліцейські та рятувальники встановили, що знахідка є учбовим протитанковим снарядом часів Другої світової війни. Експерти направили боєприпаси на знищення.