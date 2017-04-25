На Полтавщині чоловік виявив снаряд Другої світової війни

На Лубенщині місцевий житель виявив учбовий снаряд часів війни.

Повідомлення про небезпечну знахідку надійшло до місцевого відділу поліції 24 квітня від 29-річного жителя району. Правоохоронцям чоловік розповів, що в с. Малий В’язівок, поблизу цвинтаря, він знайшов предмет, схожий на снаряд. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.

Виїздом на місце події поліцейські та рятувальники встановили, що знахідка є учбовим протитанковим снарядом часів Другої світової війни. Експерти направили боєприпаси на знищення.