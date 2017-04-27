На Полтавщині чоловік отримав виробничу травму з діагнозом: травматична ампутація правої верхньої кінцівки
На Полтавщині чоловік отримав виробничу травму з діагнозом: травматична ампутація правої верхньої кінцівки
Учора, до реанімаційного відділення Гадяцького ЦРЛ з діагнозом: травматична ампутація правої верхньої кінцівки та травматичний шок, госпіталізований працівник ТОВ «Снович» громадянин С., 1975 року народження, мешканець с. Тепле Гадяцького району. Про це повідомили в Управлінні з питань цивільного захисту ОДА.
Травму потерпілий отримав при проведення ремонтних робіт сільськогосподарської техніки під час виконання трудових обов’язків.
Стан здоров’я хворого – тяжкий.