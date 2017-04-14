На Полтавщині чоловік не підпустив лікарів до дружини – породіллі (ВІДЕО)

У Кременчузі (Полтавська область) жінка народжувала вдома, а коли приїхала бригада швидкої допомоги, чоловік просто не підпустив їх до дружини. Зараз з жінкою і дитиною все добре. Про це повідомили ICTV Факти.

” Коли приїхала бригада швидкої, однією з умов чоловіка було, щоб не оглядали дружину і дитину … Вимагав, щоб ввели конкретний медичний препарат. Бригада відмовилася. Після чого він виштовхав лікарів з квартири”, – розповів заступник головного лікаря Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини Юрій Безрядін.

Лікарі, побоюючись за здоров’я дитини і жінки, викликали поліцію, анестезіолога та акушера-гінеколога.

Їх чоловік в будинок пустив.