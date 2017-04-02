2017 04 02 08:09:17

На Полтавщині – черговий випадок сказу

З початку року на Полтавщині сталося 5 випадків захворюваності тварин на сказ: 1 випадок – в Чорнухинському районі, 2 – в Глобинському районі, 1 – в Полтаві і останній випадок стався с. Федорівка Карлівського району.

Сплеск захворюваності виник через те, що останні 2 роки не проводилася пероральна вакцинація диких тварин, алже держава не виділяла кошти (ці заходи раніше фінансувалися із держбюджету).

Зокрема, на Карлівщині виявили кота, хворого на сказ. Він встиг покусати жінку, яка зараз приймає терапію від сказу.

Як розповів начальник Головного управління Госпродпотребслужби в Полтавській області Геннадій Пікуль, у селі Федорівка ввели карантин, та проводиться вакцинація диких і домашніх тварин.

“Тварина покусала власницю. Аналізи підтвердили захворювання. В небезпечному пункті проводиться вакцинація. Власниця кішки отримує медичну допомогу”, — зазначив Пікуль.