На Полтавщині черговий спалах АЧС

5 квітня у Пустовойтовому Глобинського району зафіксований черговий спалах африканської чуми свиней. Того ж дня там встановили карантин.

Про це повідомив заступник голови Полтаської ОДА Роман Товстий.

Він зазначив, що з приватного господарства вилучили дві свині, які були евтановані, та негайно спалені.У селі облаштовані карантинні ветеринарно-поліцейські пости.

“У зоні захисту працівники Держпродспоживслужби обійшли 660 дворів, а у зоні нагляду ̶ 462. Під час обходів службовці облікували 312 свиней, вони всі здорові”, – зазначив Товстий.

Він додав, що із жителями проблемної зони провели роз’яснювальні бесіди.

Наразі, заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження захворювання продовжуються.