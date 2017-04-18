На Полтавщині бракує кваліфікованих слюсарів, електромонтерів та токарів, натомість є надлишок перукарів та кухарів (ФОТО)

Провідні промислові підприємства Полтавщини мають дефіцит робочих кадрів та складнощі у пошуку кваліфікованих працівників. Про це говорили сьогодні у Полтавській ОДА під час розширеного засідання регіональної ради професійної освіти (стейкхолдерів).

“До цього часу статус освіти в професійно-технічних закладах, чесно кажучи, був достатньо низьким. Наразі наше завдання — прірву, яка існує між роботодавцем і освітою, знівелювати до нуля. Бо так сталося, що ми навчаємо студентів у ПТУ, потім вони виходять за межі закладу і шукають собі роботу. Ми маємо абсолютно алогічну ситуацію — при тому, що є невисоке наповнення в училищах, є дефіцит робочих професій на підприємствах Полтавщини і людей, які перебувають на обліку по безробіттю у закладах Центру зайнятості. Це апріорі не правильно. Основним замовником і регулятором щодо набору профілю училища мають бути роботодавці. Тому, усі ми сьогодні відповідальні за те, яку сучасну модель матиме професійно-технічна освіта. Повинні врахувати ті завдання, які ставить перед нами Уряд та будувати такі ПТУ, які готуватимуть фахівців з державно важливих професій”, – розповів голова Полтавської ОДА Валерій Головко.

Заступник голови Полтавської ОДА Олег Пругло, наголосив, що важливо зробити так, аби зберегти навчальні заклади, їх потенціал, і працювали на перспективу.

“Через місяць ми повинні затверджувати нове замовлення області. Важливо зробити так, щоб зберегти навчальні заклади, їх потенціал, і працювали на перспективу. І в першу чергу, врахувати запити роботодавців, що наразі є найголовнішим”, – зазначив він.

Провідним промисловим підприємствам області досить складно знайти потрібних кваліфікованих працівників. У першу чергу, через низьку якість робочої сили та дефіцит робочих кадрів.

“На сьогодні, актуальним є постійне зростання потреби у кваліфікованих кадрах. Перш за все, маємо попит на слюсарів металоконструкцій, електромонтерів, верстатників широкого профілю, токарів, фрезерувальників, операторів верстатів з програмним керуванням, електрозварювальників на автоматах та напівавтоматах. На сьогодні справжній кадровий голод відчувають такі промислові гіганти, як Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ “АвтоКрАЗ”, Кременчуцький колісний завод, Полтавський завод машинобудування, Полтавський ГЗК. Ми маємо невідповідність попиту пропозиції”, – розповів виконавчий директор регіонального відділення ОСПП.

Натомість, за його словами, в області є надлишок за професіям: перукар, кухар та оператор комп’ютерного набору.

“У переважній більшості, підприємства є осередком ветеранів праці, яким і досвід передати нікому. Сьогодні ситуацію рятує тільки те, що не всі підприємства працюють на повну потужність, а від замовлень, таким чином відбувається перехід працівників з одного заводу на інший. А реального кваліфікованого резерву немає. Стандарти освіти ПТУ низькі. Найкращі фахові спеціалісти часто виїжджають за кордон. Обласний центр зайнятості з підприємствами провели дослідження, у результаті якого стало відомо, що більше 80% наших робітників сьогодні працюють у Чехії, Польщі, Росії”, – сказав він.

У свою чергу директор Департаменту освіти та науки Полтавської ОДА Олена Харченко наголосила, що питання співпраці ПТУ з роботодавцями є досить важливим і перебуває на постійному контролі.

“Однією із перших і важливих ініціатив українського уряду у сфері децентралізації стала саме децентралізація у професійно-технічній освіті. І саме вона являється тим каталізатором структурних змін в освіті. За кінцеву мету ми маємо підвищення престижності робітничої професії, професійно-технічної освіти, і звичайно, покращення соціально-економічного стану нашої держави. Це та сфера, яка максимально інтегрована у виробництво, тому нам необхідно говорити не лише про те, що профтехосвіта повинна бути пристосована до вимог сьогодення, а й про те, що вона має відповідати і державним стандартам, і задовольняти регіональні ринки праці. 2016 був складним для профтехосвіти, але Полтавщина впоралася зі складнощами, – ми не мали затримки із виплатами заробітної плати, стипендії, виплатами з комунальних платежів. На Полтавщині, однією з перших в Україні, була створена рада професійно-технічної освіти (стейкхолдерів). Ключовими завданнями, над якими ми працюємо протягом року, є затвердження плану регіонального розвитку ПТО і плану регіонального замовлення. На сьогодні ми маємо результати. Планується модернізація самої мережі училищ. Департамент освіти і науки разом з педагогічними колективами, з керівниками навчальних закладів, громадськістю, депутатами обговорювали питання модернізації для того, щоб створити модель такого закладу, який би давав і економічний ефект, і не зачіпав інтереси педколективу або тих дітей, які навчаються. На Полтавщині уже модернізовані навчальні заклади у Горішніх Плавнях та Кременчуці, а найближчим часом планується створення єдиного регіонального центру професійно-технічної освіти у Зінькові та Карлівці”, – сказала Харченко.

За результатами засідання, усі отримали відповідні доручення.