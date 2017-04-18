На період похолодання, у стаціонарах кременчуцьких міських лікарень відновлять опалення

У зв’язку з погіршенням погодних умов та різким похолоданням, у стаціонарах міських лікарень, які мають автономні котельні, відновлять опалення.

Про це сьогодні на щотижневій апаратній нараді повідомила заступник міського голови Ольга Усанова. Вона зазначила, що опалюватися будуть стаціонари Другої, Третьої та П’ятої міських лікарень, дитяча лікарня та пологовий будинок.