2017 04 09 07:57:45

На Миргородщині вкрали ковш від екскаватора

З приводу крадіжки металевого ковша від трактора-екскаватора в поліцію звернувся 70-річний мешканець району.

Як зазначив начальник відділу поліції Володимир Река, дільничні офіцери поліції під час проведення перевірки встановили причетність до крадіжки 34-річного односельця потерпілого.

З’ясувалося, що важку металеву запчастину від екскаватора чоловік здав на металобрухт.

За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідмили у Миргородському відділі поліції Полтавщини