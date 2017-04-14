На Лубенщині за годину сталося три пожежі

Учора, на Лубенщині за вечір сталося три пожежі на території приватних домогосподарств, повідомляє прес-службу ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Так, о 17:10 рятувальники отримали виклик про пожежу на території приватного домоволодіння по пров. Соборності, що у с. Клепачі. По прибуттю на місце з’ясували, що горить 108 кв.м. покрівлі та перекриття житлового будинку. Вогонь вгамували за дві години силами трьох бійців ДСНС.

Вже о 17:40 надійшло чергове сповіщення про пожежу у Лубнах, на вул. Коцюбинського. Охоплену полум’ям господарчу будівлю вдалося загасити за 15 хвилин. Рятувальники не допустили розповсюдження вогню на суміжну господарчу будівлю.

А о 18:30 до Служби порятунку “101” надійшла інформація про пожежу на території приватного домоволодіння у районному центрі, на вул. Вишневецьких. З’ясувалось, що горить дровник. Вогонь вгамували силами п’яти рятувальників за годину.

Травмованих та загиблих під час пожеж не було, а причини займань наразі встановлюються фахівцями.