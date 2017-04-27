На Котелевщині за добу ліквідували дві пожежа у приватних домогосподарствах

Котелевський район: за минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі у приватних домогосподарствах. Про це повідомили в ДСНС Полтавської області.

Учора, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по пров. Фрунзе.

Вогнеборці, які прибули за вказаною адресою, встановили горіння сінника в середині якого знаходилося 1,5 т. соломи.

Силами рятувальників займання о 14:10 локалізовано, а о 15:46 ліквідовано.

Врятовано від знищення вогнем житловий будинок та дві господарчі будівлі, що знаходилися неподалік від осередку займання.

Того ж дня, вже о 16:15 чергове сповіщення про пожежу за адресою: вул. Калантаївська.

Ще до прибуття пожежно-рятувального підрозділу вогонь устиг повністю охопити господарчу будівлю.

Рятувальники зосередили сили і засоби для недопущення розповсюдження вогню на поруч розташований житловий будинок та швидкій ліквідації пожежі

Займання площею 45 кв.м. о 16:45 локалізовано, а ліквідовано о 19:25.

До гасіння обох пожеж залучалися 5 чоловік особового складу 4 –го Державного пожежно-рятувального посту та 2 одиниці техніки.

Травмованих та загиблих немає.

Причини займань встановлюються.