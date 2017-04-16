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На Гребінківщині внаслідок ДТП загинув пішохід

На Гребінківщині внаслідок ДТП  загинув пішохід

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Поблизу села Олексіївка Гребінківського сталася ДТП внаслідок якої загинув пішохід, інформують у прес-службі ГУ НП у Полтавській області.

Так, на 128-му кілометрі автодороги “Київ-Харків”, у напрямку Харкова рухався вантажний автомобіль “ДАФ” під керуванням 64-річного харків’янина.

Чоловік скоїв наїзд на 35-річного пішохода.

Унаслідок аварії пішохід, житель Гадяцького району, від отриманих травм загинув на місці.

Вирішується питання про внесення відомостей про до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

Обставини та причини аварії – з’ясовуються.

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