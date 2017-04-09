2017 04 09 11:14:38

На Глобинщині у вогні загинуло двоє людей

8 квітня увечері у житловому будинку с. Пироги Глобинського району виникла пожежа, внаслідок якої загинуло двоє осіб. Пожежу виявили родичі загиблих, – повідомили у ГУ ДСНС у Полтавській області.

Спочатку вони витягли тіло 1 загиблого та намагалися самотужки загасити пожежу, лише потім зателефонували за номером “102”.

Загиблими виявилися 44-річний господар будинку та 36-річна співмешканка.

Ймовірно, причиною пожежі стала необережність під час куріння.