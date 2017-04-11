“На фінальних стадіях формування знаходяться ще 102 об’єднані громади”, – Сергій Шаршов

За оперативними даними Мінрегіону, на фінальних стадіях формування знаходяться ще 102 об’єднані територіальні громади.

Про це повідомив директор Департаменту з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади Мінрегіону Сергій Шаршов під час відкритого обговорення в Українському кризовому медіа центрі на тему: «Гроші і повноваження: що змінилося для об’єднаних громад в 2017 році».

«На сьогодні 102 об’єднані територіальні громади на фінальних стадіях об’єднання: хтось очікує постанови ЦВК, хтось висновку ОДА, хтось приймає кінцеві рішення на місцевому рівні», – сказав Сергій Шаршов.

Ми очікуємо що незабаром, по мірі готовності, в них можуть бути оголошені ЦВК перші місцеві вибори.

Загалом, за його словами, 2017 рік має стати ключовим у процесі формування спроможних громад.

«Зараз, з прийняттям необхідних законів, усунені майже усі перешкоди на шляху добровільного об’єднання територіальних громад. Зміни у вже створених об’єднаних громадах позитивно сприймаються мешканцями та є прикладом для місцевих рад, що ще не об’єдналися. На кінець року, сподіваємося, активність щодо формування ОТГ буде в два-три рази вищою, ніж сьогодні», – заначив Сергій Шаршов.

Він також підкреслив, що подальше об’єднання громад адміністративним шляхом, базуючись на прикладі та успіхах добровільно об’єднаних громад, – це наступний логічний крок реформи.

«Коли більшість місцевих рад добровільно об’єднаються і покажуть перші беззаперечні успіхи, саме тоді правильно буде доформувати базовий рівень адміністративним шляхом, бо консолідація громад відбуватиметься на основі вже існуючого позитивного досвіду, матиме ще більшу суспільну підтримку», – вважає Сергій Шаршов.

Довідка

Протягом 2015-2016 років в Україні створено 366 об’єднаних територіальних громад. Усі ОТГ перейшли на прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом, отримали фінансові джерела, повноваження під власну відповідальність на рівні міст обласного значення.

На 30 квітня 2017 року перші місцеві вибори призначено ще у 47 ОТГ.