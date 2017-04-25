На День Перемоги буде додатковий вихідний

Українцям перенесуть робочі дні у 2017-му. На День Перемоги буде додатковий вихідний.

Кабінет Міністрів України прийняв розпорядження «Про перенесення робочих днів у 2017 році». Зокрема, рекомендовано у 2017 році для працівників підприємств, установ та організацій, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя), за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ, перенести робочі дні: – з понеділка 8 травня на суботу 13 травня; – з п’ятниці 25 серпня – на суботу 19 серпня.