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ngu_27_3_36 Полтавщина Суспільство 

На блокпосту поблизу Маріуполя полтавські гвардійці затримали вантажівку з 300 кг м’яса

На блокпосту поблизу Маріуполя полтавські гвардійці затримали вантажівку з 300 кг м’яса

У зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовці Центрального оперативно–територіального об’єднання Національної гвардії України вилучили 300 кілограмів м’яса.

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Про це повідомили в прес службі Нацгвардії України.

На блокпосту, що розташований на в’їзді в міста Маріуполь, гвардійцями для перевірки документів був зупинений вантажний автомобіль під керуванням громадянина Ш. 1963 року народження.

Під час огляду транспортного засобу в кузові було виявлено 300 кілограм м’яса без відповідних супроводжуючих документів.

Водія разом з вилученим вантажем передано працівникам поліції.

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