На блокпосту поблизу Маріуполя полтавські гвардійці затримали вантажівку з 300 кг м’яса

У зоні проведення антитерористичної операції військовослужбовці Центрального оперативно–територіального об’єднання Національної гвардії України вилучили 300 кілограмів м’яса.

Про це повідомили в прес службі Нацгвардії України.

На блокпосту, що розташований на в’їзді в міста Маріуполь, гвардійцями для перевірки документів був зупинений вантажний автомобіль під керуванням громадянина Ш. 1963 року народження.

Під час огляду транспортного засобу в кузові було виявлено 300 кілограм м’яса без відповідних супроводжуючих документів.

Водія разом з вилученим вантажем передано працівникам поліції.